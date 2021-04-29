В России заявили о задержании 16 сторонников "украинских радикалов"

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Они якобы готовили подрывы домов

В России заявили о задержании 16 сторонников украинской радикальной группы "М. К. У.", которых обвиняют в "насильственных преступлениях, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан". Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, "радикалов" задержали в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе (Краснодарский край), Пущино (Московская область), Переславле-Залесском (Ярославская область).

Российские силовики рассказали, что во время обысков у задержанных изъяли холодное оружие, большое количество электронных носителей информации и средств коммуникации с инструкциями об изготовлении средств террора, а также информацией о совершенных и запланированных преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, которые якобы присылали главарю "М.К.У." Евгению Краснову, и переписку с ним.

Также отмечается, что задержанные подтвердили, что Краснов якобы координировал их деятельность с территории Украины.

Кроме этого, ФСБ сообщила, что привлечение новых членов к организации осуществлялось поэтапно.

"Сначала главарь" М.К.У. " предлагал им нанести экстремистские надписи на фасады зданий, далее избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур. В дальнейшем-совершить нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы домов органов власти", — добавили российские силовики.

Они отметили, что после отправки видеоотчетов Краснову сторонники "М.К.У." якобы попадали в зависимость от него. Сейчас продолжаются следственные действия.

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