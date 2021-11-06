В России зафиксировали очередной антирекорд заболеваемости на коронавирус

Общее число инфицированных в РФ достигло 8 775 930 человек

В России зафиксировали очередной антирекорд заболеваемости COVID-19 с начала пандемии. За последние сутки в стране заразились коронавирусом 41 335 человек, умерли - 1188. Об этом сообщает ТАСС .

Как сообщает агентство со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в стране зарегистрировано 41335 случаев заражения коронавирусом, это новый максимум за период пандемии.

Отмечается, что больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Санкт-Петербурге - 3138, Самарской области - 1612, а также В Воронежской и Нижегородской областях - по 795.

Кроме этого, за последние сутки в России умерло 1188 инфицированных. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве - 98, Санкт-Петербурге - 86 и Московской области - 49.

Общее число инфицированных в России достигло 8 775 930 человек.

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Напомним, ранее мы писали, что за последнюю неделю (25-31 октября) число новых случаев коронавируса в мире выросло на 3% по сравнению с предыдущим и составила 3 021 634, число летальных исходов выросло на 8% по сравнению с предыдущей неделей и достигло 50 477.