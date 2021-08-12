В России зафиксировали новый рекорд суточной смертности от COVID-19

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Более полутора месяцев каждые сутки регистрируют более 20 тыс. новых случаев заражения

За минувшие сутки в России прирост смертности среди больных коронавирусом COVID-19 достиг максимума за все время пандемии. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, в четверг, 12 августа, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 заявил, что за последние 24 часа умерли 808 человек, а больше всего смертей зафиксировали в Москве - 56.

В то же время с 24 июня суточное количество новых случаев инфицирования не опускается ниже отметки 20 тыс. случаев. Так за минувшие сутки выявлено 21 932 новых заражения.

Как отмечается, с начала эпидемии в России коронавирус обнаружили уже у 6 534 791 человека, а от осложнений умерли 168 049 человек.

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Напомним, по состоянию на утро 12 августа в мире зафиксировано более 205,5 млн случаев заражения коронавирусом, из них - более 4,3 млн летальных, выздоровели уже более 184,4 млн человек.