В России заблокировали сайт украинского Минреинтеграции

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Это стало первой блокировкой сайта иностранного правительства в РФ

В России по представлению Роскомнадзора и Генпрокуратуры страны заблокировали сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил глава украинского ведомства Алексей Резников во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

По словам министра, причиной запрета стала публикация Минреинтеграции о распространении COVID-19 во временно неподконтрольных украинской власти районах Донбасса.

"Именно из-за распространения правды о ковиде в ОРДЛО сайт Минреинтеграции был заблокирован официально в России по представлению Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Это первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в РФ за распространение правды", - сказал Резников, добавив, что этот план провалился.

Напомним, недавно американский видеохостинг YouTube заблокировал видео, которые содержат гимн Российской Федерации, из-за нарушения авторских прав. Тогда в Роскомнадзоре назвали это "неприкрытым и недопустимым хамством".