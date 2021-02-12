В России взрыв полностью разрушил трехэтажный магазин
Сейчас на месте работают правоохранители, причины взрыва выясняются
Во Владикавказе в здании магазина произошел мощный взрыв, в результате чего тот обвалился. Об этом пишет РБК.
"Произошло обрушение отдельного дома, где расположен магазин "Магнит". Возгорания нет. Сведений о пострадавших нет", - заявили в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия-Алания.
Сейчас на месте работают правоохранители, причины взрыва выясняются.
Сообщается, что здание, в котором располагались несколько супермаркетов, магазин мебели, кабинет стоматолога, полностью разрушено.
По информации Интерфакса из-под завала вытащили охранника, он находится в реанимации.
Одной из возможных версий взрыва рассматривают утечку газа.
Напомним, ранее в торговом центре Черновцов "Майдан" прогремел взрыв.