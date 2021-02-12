live
Новости » Мир Читати новину українською

В России взрыв полностью разрушил трехэтажный магазин

Взрыв во Владикавказе РБК

Сейчас на месте работают правоохранители, причины взрыва выясняются

Во Владикавказе в здании магазина произошел мощный взрыв, в результате чего тот обвалился. Об этом пишет РБК.

"Произошло обрушение отдельного дома, где расположен магазин "Магнит". Возгорания нет. Сведений о пострадавших нет", - заявили в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

Сейчас на месте работают правоохранители, причины взрыва выясняются.

Сообщается, что здание, в котором располагались несколько супермаркетов, магазин мебели, кабинет стоматолога, полностью разрушено.

По информации Интерфакса из-под завала вытащили охранника, он находится в реанимации.

Одной из возможных версий взрыва рассматривают утечку газа.

Новости по теме: Во французском Бордо прогремел взрыв, есть пострадавшие

Напомним, ранее в торговом центре Черновцов "Майдан" прогремел взрыв.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Под Офис президента вышли протестовать ветераны-силовики Рада приняла закон о компенсациях за несвоевременную выплату зарплат и пенсий С июля 2021 года пенсионерам 75+ будут доплачивать 400 грн, - Лазебная ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Давление на СМИ. Тарифы. Экономика | Закрытие телеканалов ZIK,
Жадность политиков. Хищение страны. Свобода слова | Моисеенко и Данилец | 11.02.21
Шарий: Власть потопталась по журналистике своими грязными сапогами
Давление на СМИ. Нападение на
Закрытие телеканалов ZIK,