В России взрыв полностью разрушил трехэтажный магазин

Взрыв во Владикавказе РБК

Сейчас на месте работают правоохранители, причины взрыва выясняются

Во Владикавказе в здании магазина произошел мощный взрыв, в результате чего тот обвалился. Об этом пишет РБК.

"Произошло обрушение отдельного дома, где расположен магазин "Магнит". Возгорания нет. Сведений о пострадавших нет", - заявили в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

Сейчас на месте работают правоохранители, причины взрыва выясняются.

Сообщается, что здание, в котором располагались несколько супермаркетов, магазин мебели, кабинет стоматолога, полностью разрушено.

По информации Интерфакса из-под завала вытащили охранника, он находится в реанимации.

Одной из возможных версий взрыва рассматривают утечку газа.

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Напомним, ранее в торговом центре Черновцов "Майдан" прогремел взрыв.