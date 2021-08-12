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В России взорвался пассажирский автобус, пострадало более 10 человек

Фото из открытых источников

Причины взрыва выясняют правоохранители

Вечером 12 августа в Воронеже (Россия) взорвался пассажирский автобус ПАЗ. В результате происшествия пострадало более 10 человек, одной из женщин врачи ампутировали ноги. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, в результате взрыва маршрутки пострадали 12 человек. Двое из них доставлены в городскую больницу, двое - в ожоговый центр.

"На место выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи", - уточнил собеседник издания.

В результате происшествия автобус сгорел полностью. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства инцидента. По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

По данным источников Telegram-канала Baza, водитель взорвавшейся маршрутки заявил, что его автобус работал на дизеле и не был оборудован газовыми баллонами. На место происшествия уже приехали сотрудники ФСБ.

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Ранее сообщалось, что российские спасатели нашли останки членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов", который недавно взорвался в Азовском море.

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