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В России взорвался газопровод в Казахстан: Страна осталась без российского газа

Взрыв газопровода в Оренбургской области Фото из открытых источников

Причиной называется повреждение на 108-м километре газопровода с возгоранием газа

На магистральном газопроводе "Союз" в Оренбургской области произошел взрыв, в результате чего прекращен транзит газа на территорию Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики России.

Отмечается, что взрыв произошел сегодня утром. Причиной называется повреждение на 108 километре газопровода с возгоранием газа.

На данный момент участок газопровода от нулевого до 123 километра магистрального газопровода "Союз" отключен. 

"Прекращен транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург - Новопсков", - сказано в сообщении.

Ряд российских СМИ пишут, что газопровод принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

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Напомним, ранее на территории временно оккупированного Луганска прогремел взрыв на газопроводе.

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