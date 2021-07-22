В России выявили единичные случаи штамма коронавируса "Гамма"

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В научном центре отметили, что "Гамма" и "Дельта" были отнесены к категории "вызывающих озабоченность"

На территории РФ обнаружили "единичные случаи" так называемого "бразильского" штамма COVID-19 "Гамма". Об этом сообщает Российский "Интерфакс" со ссылкой на информацию, полученную в научном центре Роспотребнадзора "Вектор".

Сообщается, что штамм "Гамма", как и "индийский" штамм "Дельта", является более заразным.

Полный цикл исследований новой разновидности коронавируса требует около двух месяцев.

В научном центре отметили, что "Гамма" и "Дельта" были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", поскольку они более трансмиссивные и вирулентные, а также могут снижать эффективность антител.

По данным "Вектора", сейчас в России широкое распространение получил вариант "Дельта", который постепенно замещает собой другие штаммы.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что в будущем может появиться более опасный штамм коронавируса, чем "Дельта". Новые варианты вируса начали интенсивно появляться и каждый из них может оказаться еще более опасным, чем индийский штамм и привести к печальным последствиям.