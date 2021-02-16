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В России вспыхнул масштабный пожар на рынке, 150 человек эвакуировали

Пожару был присвоен третий номер сложности

В российском городе Волгоград вспыхнул масштабный пожар на территории Качиньского рынка: огонь охватил площадь в более чем две тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС. 

Информацию о пожаре российские спасатели получили в 13:44 (12:44 по Киеву). Как выяснилось, загорелись несколько павильонов Качинского рынка. По состоянию на 13:50 пожар был локализован, однако его ликвидация продолжилась. 

Отмечается, что во время тушения огня были эвакуированы более 150 человек. Информация о возможных пострадавших уточняется. 

 
 
 
 
 
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По данным V1, пожару был присвоен третий номер сложности. На месте происшествия работают 76 спасателей и 20 единиц техники, в том числе автовышки и автолестницы. 

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Также администрация Дзержинского района создала оперативный штаб по ликвидации последствий пожара рынка. Общая сумма ущерба будет оценена после окончательной ликвидации пожара. 

Напомним, ранее в селе Ишбулдино в российском регионе Башкортостан произошел пожар в частном доме для людей преклонного возраста. В результате этого погибли по меньшей мере 11 человек.

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