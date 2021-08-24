В России возбудили уголовное дело из-за водной блокады Крыма

Российская сторона обвиняет Украину в экоциде

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за прекращение подачи днепровской воды в Крым с территории Украины. Об этом говорится в объявлении Следкома РФ .

В частности, дело возбуждено по статье "экоцид". Российская сторона обвиняет Украину в том, что водная блокада привела к "истощению сельскохозяйственных земель и изменения экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира".

"Перекрытие Северо-Крымского канала повлияло на качество воды, которую используют для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей", - заявили в Следственном комитете РФ.

В российском Следкоме отметили, что сейчас устанавливают "все обстоятельства преступления и всех причастных к нему".

Новости по теме: Резников назвал условие, при котором Украина будет поставлять воду в Крым

Напомним, Украина в апреле 2014 года перекрыла Северо-Крымский канал, которым подавалась вода на оккупированный Россией полуостров.