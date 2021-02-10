В России ужесточили наказание за неповиновение силовикам

Протесты в России 31 января 2021 года BBC

Также новый закон увеличивает наказание за финансирование запрещенных акций

Российская Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который ужесточает ответственность за нарушения при организации и финансировании массовых акций, а также за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщается на госпортале "Законотворчество".

Согласно принятым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, гражданину за целый ряд финансовых нарушений в сфере организации массовых акций может быть назначен штраф в размере от 10 до 200 тыс. рублей (от 135 долларов до $2,7 тыс.). За перечисление средств на проведение массовой акции лицом, не имеющим на это права, вводится штраф в размере от 10 до 100 тыс. рублей (от 135 долларов до $1,35 тыс.).

Закон конкретизирует, что речь идет не только о нарушениях, связанных с перечислением и отчетами о деньгах, которые используются для организации массовых акций, но и о "другом имуществе".

Этот же закон увеличивает штрафы за неповиновение сотрудникам органов правопорядка, в частности во время массовых акций. Максимальная санкция, согласно принятому закону, останется прежней – 15 суток ареста. Тем не менее сумма штрафов за неповиновение сотруднику полиции увеличивается с текущих 500-1000 рублей до 2-4 тыс. рублей (270-540 долларов), также добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Также растут штрафы за неповиновение другим силовикам – сотрудникам ФСБ (до 70 тыс. рублей – 946 долларов), органов государственной охраны (до 40 тыс. рублей – 540 долларов).

При повторном невыполнении требований полицейских, сотрудников ФСБ или госохраны размер штрафа будет увеличен. В качестве санкции также сохраняется арест сроком до 30 суток и добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

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