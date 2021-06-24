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В России упал военный вертолет, есть погибшие

Фото из открытых источников

Вертолет принадлежал Росгвардии

В России в Ленинградской области в четверг, 24 июня, потерпел крушение военный самолет Ми-8. В результате происшествия погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС.

"В 20:30 поступила заявка о падении военного вертолета на территории Гатчинского района Ленинградской области, село Корпикюля", - сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что разбившийся военный вертолет принадлежит Росгвардии. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета без вооружения.

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Ранее сообщалось, что в районе казахского аэропорта Алматы во время аварийной посадки упал военный самолет Ан-26.

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