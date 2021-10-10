В России разбился самолет с парашютистами: Погибли 19 человек

Telegram-канал МЧС РФ

На борту находились 23 человека

В городе Мензелинск разбился самолет с парашютистами. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, упал легкомоторный самолет L-410, который принадлежал местному аэроклубу. В результате происшествия пострадали три человека, их передали медикам. Также известно, по предварительным данным, погибли 19 человек.

Известно, что при падении разрушился фюзеляж самолета. Местное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям пока подтверждает только факт крушения самолета.

По данным МЧС, на борту находились парашютисты и два члена экипажа.

Кроме того, сообщается, что самолет L-410 может принять на борт до 19 пассажиров.

Напомним, ранее Российский транспортный самолет Ан-26 исчез с радаров в районе заповедника Хехцир под Хабаровском. На его борту находился летный состав из шести человек. После чего его обломки обнаружили вертолетом Ми-8.