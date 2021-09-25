В России пятый день подряд количество смертей от COVID превышает 800 человек

CDC

В течение последних суток в стране зафиксировано 822 летальных случая

В Российской Федерации в течение последних суток количество летальных исходов от пандемии коронавирусной болезни COVID-19 выросла на 822. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба России по коронавирусу.

Как отмечается, в стране пятый день подряд количество смертей в результате пандемии превышает 800 человек, а в последний раз такое фиксировалось в середине августа.

Кроме этого, суточный прирост новых больных COVID-19 в РФ сегодня составил 22 041 человек. Что является максимальным показателем с середины августа.

Известно, что всего за все время пандемии в России уже зарегистрировано 7 398 415 случаев коронавирусной болезни, а также 203 095 летальных случаев, вызванных болезнью.

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Напомним, что ранее, по состоянию на 12 августа, в России прирост смертности среди больных коронавирусом COVID-19 достиг максимум за все время пандемии. За сутки в стране умерли 808 человек, а больше всего смертей зафиксировали в Москве - 56.

Также по состоянию на утро 24 сентября количество случаев заражения коронавирусом в мире превысила 231,39 миллиона. В том числе 4 742 761 летальных случаев, выздоровели 208 082 102 человека.

С начала суток было зафиксировано 38 756 случаев инфицирования, умерло 1045 человек.