Как отмечается, опасное природное явление местные заметили сегодня, 25 сентября. Смерч пронесся над поселком Джугба, который расположен на побережье Черного моря.

Смерч был хорошо виден с трассы Джугба-Сочи. В поселке дежурят экстренные службы. Местные власти заявили, что ситуация сейчас под контролем. По предварительной информации, к разрушениям смерч не привел. О пострадавших также не сообщали.

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Кроме этого, местные СМИ сообщили о камнепаде в регионе. На автомобильную трассу Джубга – Сочи обрушились огромные валуны, этому поспособствовали сильные дожди. Произошло это близ поселка Головинка. Водителям пришлось объезжать препятствия. Впоследствии движение по трассе перекрыли. По предварительным данным, также обошлось без разрушений или пострадавших.

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Напомним, 10 сентября в Италии пронесся мощный торнадо. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере два человека, еще девять получили ранения.