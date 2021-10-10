В России произошло смертельное ДТП: В одном из авто находилась Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: delfi.lt

Телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. Жертвами аварии стали две женщины

В России на трассе между Адлером и Красной Поляной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля в котором находилась телеведущая Ксения Собчак. Об этом сообщил Интерфакс.

Согласно сообщению, лобовое столкновение двух автомобилей произошло вечером 9 октября. В одном из них находилась Собчак, за рулем был водитель.

В результате аварии погибли два человека - 35-летняя женщина скончалась на месте, а 29-летней не стало уже в больнице. Еще один человек находится в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, Ксения от медицинской помощи отказалась, пересела в другое авто и поехала в аэропорт.

В свою очередь, сама российская телеведущая подтвердила в своем Instagram, что она была в авто, которое столкнулось с другим на пути из Адлера до Красной Поляны и сказала, что получила сотрясение мозга в результате аварии.

"Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. У ассистентки тоже. Я в ужасе и шоке от того, что погибшие люди, будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду. Насчет аварии. Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину", - рассказала Собчак.

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Напомним, 3 октября в ДТП, которое произошло вблизи города Маркарид в Швеции, погиб автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Уилкс.