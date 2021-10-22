В России взорвался пороховой цех, погибли 16 человек

Тела семерых уже нашли, еще девятерых пропавших без вести считают погибшими

В России в поселке Лесное возле города Рязань произошел взрыв в пороховом цехе завода "Эластик". Об этом сообщает российское информационное агентство "Интерфакс".

Как известно, всего в цехе находилась смена из 17 человек, одного госпитализировали.

В российском МЧС подтвердили информацию о происшествии. В ведомстве сообщили, что данные о пожаре поступили в 8:22 по киевскому времени. Площадь возгорания пока не установлена.

Среди основных версий-нарушение технологических процессов. Пожар на заводе локализовали. Здание цеха разрушено из-за пожара, сохранились одиночные конструкции, внутри здания все выгорело.

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Напомним, ранее в России на Амурском газоперерабатывающем заводе, который принадлежит "Газпрому", произошел мощный взрыв, в результате которого начался пожар. На ГПЗ произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа.