В России произошел взрыв на АЗС, известно о 16 пострадавших

Взрыв на АЗС в Новосибирске ТАСС

В результате взрыва вспыхнул пожар площадью 1,2 тыс. кв. м

В Новосибирске произошел взрыв газа на АЗС, вызвавший масштабный пожар, в результате чего пострадали 16 человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно сообщению, инцидент произошел на Гусинобродском шоссе. Огнем был разрушен автомобиль для перевозки газа, а также одна наземная газовая емкость.

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Как отмечается, пожар удалось локализовать на площади 1,2 тыс. кв. м. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 16 человек, в том числе двое спасателей.

Известно, что по факту пожара следователи начали уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Напомним, недавно в Китае в городе Шихецзы взорвался реактор на химическом заводе по производству поликремния.