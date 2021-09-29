В России пригрозили Google блокировкой YouTube

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Роскомнадзор пригрозил, что по российским законам интернет-ресурс могут наказать "полным или частичным" ограничением доступа, а также штрафом от 1 до 3 млн рублей

Роскомнадзор обратился к Google с требованием разблокировать YouTube-каналы Russia Today, в противном случае видеохостингу может грозить блокировка, передает "Интерфакс"

В частности, в сообщении Роскомнадзора говорят, что ведомство направило руководству компании Google письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part", принадлежащих российскому СМИ Russia Today".

В письме ведомства отмечается, что действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ним и является актом цензуры в отношении российских СМИ".

Роскомнадзор пригрозил, что по российским законам интернет-ресурс могут наказать "полным или частичным" ограничением доступа, а также штрафом от 1 до 3 млн рублей.

Ведомство также посетовали, что администрация YouTube якобы регулярно прибегает к цензуре размещенного в аккаунтах российских СМИ контента под формальными предлогами. Например, видеохостинг неоднократно накладывал ограничения на официальные аккаунты и материалы российского издания Russia Today.

Подобным образом на ситуацию отреагировали и в Кремле. Как передает "Интерфакс", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил следующее: "Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то конечно же нельзя и не следует исключать возможность принятия мер по принуждению этой платформы до выполнения наших законов".

Он добавил, что в действиях YouTube "безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ ... И весьма грубо нарушены, потому что, конечно, это связано и с цензурой, и с препятствованием распространению информации в СМИ и т.д. и т.п .".

Песков также допустил блокировку сервиса в России.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы РФ одобрил поправки к законопроекту о штрафах для провайдеров и владельцев интернет-сайтов, которые не выполняют требование Роскомнадзора удалить запрещенный в РФ контент.