В России повысят в четыре раза штрафы за неповиновение силовикам
Ткож за это может грозить 15 суток ареста или общественные работы
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях в стране. Соответствующий документ обнародован на Официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Таким образом в России ужесточается наказание за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, в том числе на митингах. За это правонарушение придется уплатить штраф от 2 до 4 тысяч рублей вместо 500-1000 рублей ранее. Также кроме штрафа и ареста на срок до 15 суток за неповиновение силовикам вводится новое наказание в виде общественных работ на срок от 40 до 120 часов.
В то же время штраф за повторное такое нарушение вырос с 5 до 10-20 тысяч рублей. Кроме этого и ареста на срок до 30 суток за это смогут наказать обязательными работами на срок от 100 до 200 часов.
Новые изменения вводят и наказание за нарушения при финансировании массовых акций. В России гражданам за это будет грозить штраф в виде 10-20 необлагаемых минимумов или до 40 часов обязательных работ, тогда как должностным лицам – 20-40 необлагаемых минимумов, а юридическим лицам – от 70 до 200 таких минимумов.
Также за перечисления денежных средств на массовую акцию от лица, которое не имеет права это делать, гражданам придется заплатить от 10 до 15 тысяч рублей, должностным лицам - 15-30 тысяч рублей, а юридическим лицам - 50-100 тысяч рублей.
Напомним, недавно Министерство иностранных дел Украины призвало мир ввести механизмы давления на Российскую Федерацию, в частности ввести санкции из-за силового подавления мирных протестов. В дипведомстве подчеркнули, что такие действия не могут оставаться без ответа со стороны международного сообщества.