В России повысят в четыре раза штрафы за неповиновение силовикам

Российские силовики Фото из открытых источников

Ткож за это может грозить 15 суток ареста или общественные работы

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях в стране. Соответствующий документ обнародован на Официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Таким образом в России ужесточается наказание за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, в том числе на митингах. За это правонарушение придется уплатить штраф от 2 до 4 тысяч рублей вместо 500-1000 рублей ранее. Также кроме штрафа и ареста на срок до 15 суток за неповиновение силовикам вводится новое наказание в виде общественных работ на срок от 40 до 120 часов.

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В то же время штраф за повторное такое нарушение вырос с 5 до 10-20 тысяч рублей. Кроме этого и ареста на срок до 30 суток за это смогут наказать обязательными работами на срок от 100 до 200 часов.

Новые изменения вводят и наказание за нарушения при финансировании массовых акций. В России гражданам за это будет грозить штраф в виде 10-20 необлагаемых минимумов или до 40 часов обязательных работ, тогда как должностным лицам – 20-40 необлагаемых минимумов, а юридическим лицам – от 70 до 200 таких минимумов.

Также за перечисления денежных средств на массовую акцию от лица, которое не имеет права это делать, гражданам придется заплатить от 10 до 15 тысяч рублей, должностным лицам - 15-30 тысяч рублей, а юридическим лицам - 50-100 тысяч рублей.

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Напомним, недавно Министерство иностранных дел Украины призвало мир ввести механизмы давления на Российскую Федерацию, в частности ввести санкции из-за силового подавления мирных протестов. В дипведомстве подчеркнули, что такие действия не могут оставаться без ответа со стороны международного сообщества.