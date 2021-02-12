В России плотник института продал редкие черепа животных, которые оценили в 47 тысяч долларов

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Рабочий продал черепа 16-летнему подростку

В российском Санкт-Петербурге плотник Зоологического института РАН за бесценок продал школьнику 50 черепов редких животных. Об этом сообщает "РБК".

Отмечается, что директор института сообщил правоохранителям о пропаже в 2020 году черепов бамбукового медведя, золотой кошки, сайгака, дымчатого леопарда, орангутана, ленивцев и других животных. Ученые оценили ущерб в 47 тысяч долларов.

Теперь же правоохранители задержали ранее судимого плотника и провели обыски в 16-летнего школьника, найдя у него 28 из 50 черепов. Как оказалось, парень продавал краденое на сайтах и получал за артефакты в десятки раз меньше средств от их стоимости, ведь не осознавал их ценность.

Сейчас плотник ожидает решения об аресте по статье о краже, а школьника допросили в качестве свидетеля.

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Напомним, в ноябре прошлого года в Иркутской области в песке, которым посыпали дорогу, нашли человеческие останки вероятно, захоронений времен Гражданской войны. Как оказалось, при заборе грунта для отсыпки дорог были задеты боковые отвалы дороги, в которых были останки.