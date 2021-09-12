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В России пассажирский самолет совершил жесткое приземление, есть пострадавшие

Фото из открытых источников

На месте работают спасатели

В Иркутской области пассажирский двухмоторный самолет L-410 совершил жесткое приземление. На борту находились 14 пассажиров и двое членов экипажа. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет приземлился в 4 километрах от населенного пункта Казавчинське. На борту находилось всего 16 человек.

По предварительным данным, отказ двигателя и ошибка экипажа в условиях тумана могли привести к жестокому приземления.

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Ранее сообщалось, что в Международном аэропорту "Львов" обнародовали разъяснения из-за сегодняшней аварийную посадку самолета с Кипра.

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