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В России от поддельного алкоголя умерли 26 человек

Фото из открытых источников

Всего отравились 54 человека, которые покупали спиртное в городе Орск

В Оренбургской области число погибших от отравления суррогатным алкоголем возросло до 26 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона РФ.

Об отравлении контрафактным алкоголем стало известно 7 октября. Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях обнаруженная его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы.

"Смертность произошла среди тех, кто был доставлен уже в тяжелом состоянии, в состоянии комы", - сообщили чиновники.

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц), части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), части 1 статьи 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, совершенные в больших размера).

По подозрению в совершении преступления задержаны шесть человек.

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Напомним, ранее действующего городского голову Черновцов Романа Кличука подозревали в причастности к торговли фальсификатом алкоголя зато сам глава областного центра заявлял о политическом давлении на него за принятые решения.

 

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