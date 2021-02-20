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В России обнаружили первое в мире заражение людей птичьим гриппом H5N8

Фото из открытых источников

Вирус обнаружили у семерых сотрудников птицефабрики

В России зафиксировали первый случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа типа H5N8. Об этом сообщила глава Роскомнадзора Анна Попова во время брифинга, передает "Медуза".

Отмечается, что вирус обнаружили у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре прошлого года зафиксировали вспышку гриппа среди животных. По словам Поповой, все больные сотрудники перенесли грипп хорошо, а клиническая картина течения болезни была очень легкой. Исследователи зафиксировали реакцию иммунной системы на грипп у всех больных.

Известно, что от человека к человеку этот тип гриппа пока не передается, но последующие мутации могут позволить ему преодолеть этот барьер.

В целом вспышка заражений штаммом гриппа H5N8 в течение всего прошлого года наблюдался среди птиц в нескольких странах. В частности, по состоянию на 19 ноября 2020 года инфекцию фиксировали не менее 302 раз в разных европейских странах: Дании, Франции, Германии, Ирландии, Нидерландах, Швеции и Великобритании.

В то же время большинство из этих случаев приходилось на популяции диких птиц: белощеких казарок, кряквы и других утиных, но было зафиксировано несколько заражений на птицефермах.

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Напомним, недавно в Киевской области в поселке городского типа Клавдиево-Тарасово выявили случаи птичьего гриппа. В связи с этим в поселке с 17 февраля был введен карантин.

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