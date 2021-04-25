В России назвали вероятную дату встречи Байдена и Путина

Владимир Путин и Джо Байден Фото из открытых источников

Возможным временем встречи называют июнь, есть даже конкретные даты, однако не сообщается какие именно

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина с главой США Джо Байденом может состояться в июне этого года. Об этом он сказал в эфире одного из российских телеканалов.

По его словам, со стороны американской стороны есть сигналы относительно проведения встречи, однако на рабочем уровне предстоящий саммит пока не обсуждают.

"Пока еще нет (обсуждения на рабочем уровне, - ред.), но сигнал получен, рассмотрим", - отметил Ушаков, добавив, что решение будет зависеть от многих факторов.

Ушаков добавил, что возможным временем встречи "называют июнь, есть даже конкретные даты" - но не уточнил, кто именно называет такие сроки и о каких датах идет речь.

Напомним, 13 апреля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во второй раз провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, во время которого, американский лидер предложил своему коллеге в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране "для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией".

В свою очередь, спикер президента РФ Дмитрий Песков поделился, что теоретически двое лидеров могут встретиться в европейской стране, однако точное место пока сложно назвать. О готовности организовать переговоры заявили уже в Финляндии, Чехии и Швейцарии.