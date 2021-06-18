В России начали разрабатывать лекарства от коронавируса в виде жевательной резинки

Лекарство от коронавируса в виде жвачки Фото из открытых источников

Ученые также разрабатывают препарат от COVID-19 в виде пастилы

Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России начал разрабатывать лекарства против коронавируса в виде жевательной резинки. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник, близкий к оборонному ведомству.

"48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны начал разработку противовирусного препарата против новой коронавирусной инфекции в форме жвачки.

Сочетание доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые также разрабатывают препарат от COVID-19 в виде пастилы.

"Да, работы в этом направлении ведутся", — подтвердил информацию директор института полковник Сергей Борисевич в комментарии "РБК".

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины выдвинуло предложение создать собственную лабораторию по разработке вакцин от коронавируса. Глава правительства поддержал инициативу и поручил определить пути ее финансирования.