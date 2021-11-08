В России хотят посадить на 7 лет подростка, который забросал снежками авто ФСБ

Медуза

Борисову также обвиняли в групповом хулиганстве, но это обвинение впоследствии сняли

В России прокуратура обжалует приговор 17-летнему Глебу Борисову и требует приговорить его к семи годам реального срока, тогда как суд первой инстанции назначил ему 5 лет условно. Об этом ОВД-Инфо со ссылкой на отца осужденного Бориса Борисова.

Приговор вынес Тверской районный суд 1 сентября. Юношу признали виновным в применении безопасного насилия к представителям власти и повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений во время акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

Борисову также обвиняли в групповом хулиганстве, но это обвинение впоследствии сняли.

Борисов нанес по одному удару ногой двум сотрудникам Росгвардии и участвовал вместе с другим фигурантом "дворцового дела" Константином Лакеевым в забросе снежками машины ФСБ. Он признал вину.

Росгвардейцы на суде сказали, что боли не почувствовали, и приняли извинения подсудимого, рассказал его отец. Прокуратура изначально требовала семь лет колонии для Борисова. Суд также обязал парня заплатить 427 тысяч рублей воинской части ФСБ за повреждение автомобиля.

Возможно, эта сумма уменьшится, поскольку в деле о повреждении машины, кроме Лакеева и Борисова, появились два новых фигуранта. Апелляция по делу Борисова состоится 11 ноября в Мосгорсуде.

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