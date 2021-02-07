В России фото омоновца с портретом Путина позади продали за 2 миллиона рублей

Фотография омоновца, проданная за 2 миллиона рублей Dmitry Markov (Courtesy Photo)

Стартовая цена снимка на аукционе начиналась с 10 тысяч рублей

В России фотограф Дмитрий Марков продал за 2 миллиона рублей фото, на котором изображен работник ОМОНа с портретом президента России Владимира Путина за спиной. Об этом сообщает "Север.Реалии".

Отмечается, что снимок был сделан 2 февраля во время судебного заседания по делу оппозиционера Алексея Навального. Тогда Маркова задержали на акции и доставили в отделение полиции в Москве, где он и сфотографировал омоновца. Фото стало символом протеста и быстро распространилось в соцсетях.

Стартовая цена снимке на благотворительном аукционе в поддержку проектов "ОВД-Инфо" и "Апология протеста" начиналась с 10 тысяч рублей, но за сутки стоимость выросла до двух миллионов рублей.

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Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний суд о замене российскому оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный и приговорил его к 3,5 годам заключения. Предполагается, что с учетом времени, проведенного под домашним арестом, российский оппозиционер проведет 2 года и 8 месяцев в колонии.