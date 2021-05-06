В Рио-де-Женейро произошла масштабная стрельба: Погибли 23 человека

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Это произошло в результате операции полиции проводившейся в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков

В ходе спецоперации бразильской полиции на севере Рио-де-Жанейро утром 6 мая произошла перестрелка, в результате которой погибли 23 человека. Об этом сообщает globo.com.

Отмечается, что в ходе масштабной перестрелки был убит полицейский Андре Фриас выстрелом в голову, также погибли 22 подозреваемых. Пострадали два пассажира метро и два сотрудника полиции.

По данным цифровой платформы Fogo Cruzado, которая регистрирует данные о вооруженном насилии с июля 2016 года, это наибольшее с начала исследований количество смертей во время полицейской операции в общине.

В июне прошлого года Федеральный Верховный Суд Бразилии (STF) запретил деятельность полиции в трущобах во время пандемии. Решение допускает действия лишь в совершенно исключительных случаях". Для этого агентам нужно сообщить прокуратуре о причине операции.

Журналисты отмечают, что подали запрос в полиции и местного депутата по причине спецоперации, однако ответа пока не получили.

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Ранее сообщалось, что в американском штате Колорадо мужчина открыл огонь в супермаркете торгового центра, в результате чего погибли десять человек, среди которых полицейский.