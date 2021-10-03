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В Риме сильный пожар охватил мост, возведенный в XIX веке

Фото из открытых источников

Жертв в результате пожара нет

На юге Рима пожар охватил мост индустрии, возведенный в XIX веке. Об этом сообщает La Repubblica.

Возведенный в 1862-1863 годах "железный мост" соединяет районы Маркони и Остиенсе на юге итальянской столицы.

Из-за пожара несколько частей конструкции упали в Тибр. В результате происшествия многие дома в Остиенсе остались без электричества, воды и газа.

Причины пожара пока не установлены, рассматриваются все версии. Возгорание сначала возникло в зданиях, расположенных под сооружением.

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Как сообщалось ранее, в результате пожара в костеле Святого Николая в Киеве пострадал уникальный орган. Минкульт начало детальную оценку повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ.

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