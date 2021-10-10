В Риме произошли масштабные столкновения на акции против COVID-паспортов

Ansa

Задержали в общей сложности 12 человек, среди которых и представителей крайнего правого движения Forza Nuova

В Риме акция протеста против требования ковид-сертификатов в ряде сфер жизни переросла в столкновения с полицией с применением водомета. Об этом сообщает "ANSA".

Как отмечается, демонстрация на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме, собравшаяся вечером в субботу, переросла в столкновения, длившиеся несколько часов.

Отдельные люди бросались в полицию разными презметами, против них применили водометы и слезоточивый газ.

Также подвергся нападению расположенный неподалеку офис большого профсоюза Confederazione Generale Italiana del Lavoro-нападавшие выломали двери и ворвались в часть помещений, прежде чем полиция успела среагировать.

Сообщается, что среди задержанных и лидер Forza Nuova Джулиано Кастеллино, который уже перед этим находился под наблюдением.

Премьер-министр Марио Драги осудил столкновения. "Право выражать свои взгляды никогда не должно переходить в акты агрессии и запугивания", - подчеркнул он, добавив, что правительство продолжит массовую кампанию вакцинации. Он поблагодарил итальянцев, которые уже проявили гражданскую ответственность и сделали прививки.

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Напомним, ранее в столице Нидерландов Амстердаме собрался митинг против ограничительных мер, связанных с коронавирусной болезнью.