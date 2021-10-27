В Риме продадут виллу с уникальной росписью Караваджо

Фреска Микеланджело Меризи да Караваджо CNN

Правительство Италии сообщило, что продажа состоится 18 января 2022 года

Римская вилла с единственным известным потолочным росписью художника эпохи барокко Микеланджело да Караваджо, будет выставлена ​​на аукцион за рекордную сумму-471 млн евро (545,8 млн долларов). Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, вилла Аврора расположена в двух шагах от Виа Венето — это одна из самых известных улиц в Риме. Она имеет шесть этажей, окружена садом и занимает территорию 2 800 квадратных метров. В доме находится множество произведений искусства. Так, например, на потолке небольшой комнаты площадью 2,75 квадратных метра есть фреска Микеланджело Меризи да Караваджо, на ней изображены трое богов – Юпитер, Нептун и Плутон, которые собираются вокруг полупрозрачной шара. Фреску заказал кардинал Франческо Мария Дель Монте в 1597 году. Профессор истории современного искусства в Римском университете ла Сапьенца Алессандро Дзуккари на суде заявил, что это единственная фреска Караваджо и оценил ее в 310 млн евро.

Известно, что вилла также расписана фресками художника эпохи барокко Джованни Франческо Барбьери, известного как Гверчино, который работал на вилле между 1621 и 1623 годами.

Как сообщается, Аврора сейчас принадлежит семье Бонкомпанії Людовізі, потомкам папы Григория XV. Обслуживание недвижимости обойдется дорого. Одно из условий для тех, кто приобретет недвижимость, - это потратить 11 млн евро на реставрацию. Как охраняемый объект искусства, государство будет иметь право преимущественной покупки виллы. Почему был судебный процесс в отношении нее-не сообщается. Продать виллу решили после длительного спора о наследстве после смерти ее владельца в 2018 году, принца Николо Бонкомпани Людовизи.

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Напомним, ранее в регионе Ламбаеке на севере Перу археологи обнаружили фреску с изображением бога-паука из доиспанской культуры Куписнике (Cupisnique). Специалисты считают, что находке около 3200 лет.