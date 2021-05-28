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В РФ заявили о задержании еще одной группы "украинских радикалов"

ФСБ России

 Фото из открытых источников

Во время обысков обнаружили "переписку с идеологом из Украины"

Российские силовики заявили о задержании в Саратове 14 участников украинской радикальной группы "М. К. У.". Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела по чч. 1 и 2 статьи 282.1 (создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе) УК России прекращена деятельность координируемой с территории Украины молодежной радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств (М. К. У.)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обысков по месту жительства задержанных обнаружили значительное количество "пропагандистских материалов экстремистского характера", холодное оружие, средства связи, которые "содержат инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия".

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Кроме этого, в ФСБ заявили об обнаружении "переписки с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций".

Известно, что в настоящее время члены группы дают показания, а после окончания следственных действий будет решаться вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

В спецслужбе уточнили, что соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти и от двух до шести лет соответственно.

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Напомним, в конце апреля в России заявили о задержании 16 сторонников украинской радикальной группы "М.К.У.", которых обвиняют в "насильственных преступлениях, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан". 

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