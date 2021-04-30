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В РФ запретили въезд для восьмерых представителей ЕС

Министерство иностранных дел РФ Facebook / МИД РФ

Ограничения применили к председателю Европарламента

Российская Федерация ввела санкции в отношении восьми высокопоставленных чиновников ЕС, в частности им запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ

Как отмечается, такой шаг стал ответом на введение ограничительных мер ЕС в отношении шести россиян 2 и 22 марта 2021 года.

"Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их настоящая цель - любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подрывающего международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и намеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, которые не скрывают заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации", - заявили в российском МИД.

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Так в санкционный список попали:

  • Давид Сассоли, председатель Европейского парламента;
  • Иварс Аболишин, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ;
  • Марис Балтиниш, директор Центра государственного языка Латвии;
  • Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина;
  • Оса Скотт, глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции;
  • Ильмар Томуск, глава языкового департамента Эстонии;
  • Вера Юрова, заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

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Напомним, накануне Европарламент поддержал резолюцию, предусматривающую блокирование российского газопровода "Северный поток-2" и отключение РФ от международной системы SWIFT. 

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