В РФ запретили въезд для восьмерых представителей ЕС

Министерство иностранных дел РФ Facebook / МИД РФ

Ограничения применили к председателю Европарламента

Российская Федерация ввела санкции в отношении восьми высокопоставленных чиновников ЕС, в частности им запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Как отмечается, такой шаг стал ответом на введение ограничительных мер ЕС в отношении шести россиян 2 и 22 марта 2021 года.

"Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их настоящая цель - любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подрывающего международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и намеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, которые не скрывают заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации", - заявили в российском МИД.

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Так в санкционный список попали:

Давид Сассоли, председатель Европейского парламента;

Иварс Аболишин, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ;

Марис Балтиниш, директор Центра государственного языка Латвии;

Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина;

Оса Скотт, глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции;

Ильмар Томуск, глава языкового департамента Эстонии;

Вера Юрова, заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

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Напомним, накануне Европарламент поддержал резолюцию, предусматривающую блокирование российского газопровода "Северный поток-2" и отключение РФ от международной системы SWIFT.