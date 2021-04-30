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В РФ штабы Навального внесли в список экстремистов и террористов

Алексей Навальный epa/vostock-photo

Организации названы экстремистскими

Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) внесла в перечень организаций, причастных к экстремизму и терроризму. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства

Как отмечается, "Общественное движение "Штабы Навального" указано под номером 461 в разделе "российские юридические лица". Росфинмониторинг внес штабы в перечень без решения суда.

Следует заметить, что организации и лица, внесенные в перечень, не могут пользоваться своими банковскими счетами.

По информации "Медузы", ранее глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков заявил, что организации "Общественное движение "Штабы Навального" не существует.

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Известно, что в середине апреля прокуратура Москвы потребовала признать "Штабы Навального", "Фонд борьбы с коррупцией" и "Фонд защиты прав граждан" экстремистскими организациями. 

26 апреля во внесудебном порядке прокурор прекратил деятельность ФБК и "Штабов Навального" до решения по иску об экстремизме. В решении прокуратуры также говорилось об "Общественном движении "Штабы Навального".

После этого соратник Навального Леонид Волков заявил, что официально распускает сеть региональных штабов, так как их работа "в нынешнем виде невозможна".

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Напомним, ранее стало известно, что в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится в тюрьме, и его соратников, Ивана Жданова и Леонида Волкова, возбудили новое уголовное дело за якобы создание некоммерческой организации, посягающим на личность и права граждан. 

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