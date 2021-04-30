В РФ штабы Навального внесли в список экстремистов и террористов

Алексей Навальный epa/vostock-photo

Организации названы экстремистскими

Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) внесла в перечень организаций, причастных к экстремизму и терроризму. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Как отмечается, "Общественное движение "Штабы Навального" указано под номером 461 в разделе "российские юридические лица". Росфинмониторинг внес штабы в перечень без решения суда.

Следует заметить, что организации и лица, внесенные в перечень, не могут пользоваться своими банковскими счетами.

По информации "Медузы", ранее глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков заявил, что организации "Общественное движение "Штабы Навального" не существует.

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Известно, что в середине апреля прокуратура Москвы потребовала признать "Штабы Навального", "Фонд борьбы с коррупцией" и "Фонд защиты прав граждан" экстремистскими организациями.

26 апреля во внесудебном порядке прокурор прекратил деятельность ФБК и "Штабов Навального" до решения по иску об экстремизме. В решении прокуратуры также говорилось об "Общественном движении "Штабы Навального".

После этого соратник Навального Леонид Волков заявил, что официально распускает сеть региональных штабов, так как их работа "в нынешнем виде невозможна".

Напомним, ранее стало известно, что в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится в тюрьме, и его соратников, Ивана Жданова и Леонида Волкова, возбудили новое уголовное дело за якобы создание некоммерческой организации, посягающим на личность и права граждан.