В РФ развернули международный самолет и задержали оппозиционера Пивоварова

Андрей Пивоваров Фото из открытых источников

Оппозиционера планируют перевезти в Краснодар

В аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково" сняли с самолета оппозиционера, бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Только что меня сняли с самолета в Пулково. Летел отдохнуть, прошел таможню никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня", - написал оппозиционер и добавил, что его забрали в управлении ФСБ в Пулково.

Впоследствии команда Пивоварова рассказала, что его сняли с международного рейса Санкт-Петербург - Варшава, поскольку, по информации ФСБ, он находился в розыске.

Через некоторое время стало известно, что Пивоваров задержан в рамках уголовного дела по ст. 284.1 Уголовного кодекса РФ — осуществление деятельности нежелательной организации.

Накануне поздно вечером адвокат оппозиционера обнародовал письмо, написанное Пивоваровым.

"Пишу этот текст в здании СК, скоро начнется допрос. Не так я планировал закончить этот день.

После закрытия "Открытки" планировал поехать отдохнуть, взял билеты, прошел все контроли, и когда самолет стал выруливать на взлет, его вернули и меня задержали ФСБ. Судя по помпе, с которой меня задерживали, готовят что-то серьезное. В Пулково, как говорится, нагнали кучу Росгвардии, зачем? Когда можно было просто позвонить", - говорится в письме.

Кроме этого, известно, что Пивоварова повезут на обыски, а тогда самолетом доставят в Краснодар. Также у оппозиционера подчеркнули, что дело возбудили 29 мая в Следственном комитете Краснодарского края, хотя 27 мая организация прекратила свою деятельность.

Согласно закону, уголовное дело по ст. 284.1 должно быть прекращено, если человек добровольно вышел из состава организации.

Напомним, не так давно похожий случай произошел в Беларуси. Там спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс.

В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать оппозиционера. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.

Мировые лидеры выразили свое возмущение и рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси, а европейские авиакомпании уже начали направлять свои самолеты в обход страны.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью. С 29 мая оно вступило в силу.