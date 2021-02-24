В рамках инициативы COVAX осуществили первую поставку вакцины от COVID-19

Вакцина против коронавируса AstraZeneca Фото из открытых источников

В этом году хотят распространить 2 миллиарда доз COVID-вакцины

Глобальная инициатива COVAX начала доставку вакцины от коронавируса COVID-19, первой страной, получившей препарат, стала Гана. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

Как отмечается, в африканскую страну доставили 600 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Oxford, лицензированной Институтом сыворотки крови Индии.

За все время пандемии в Гане на коронавирус заболели 80,7 тыс. граждан, также более 580 человек скончались.

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В ЮНИСЕФ отметили, что этот первый транш является началом крупнейшей в истории операции по закупке и доставке вакцины.

Всего в 2021 году программа COVAX, которая была инициирована Всемирной организацией здравоохранения планирует распространить около 2 миллиардов доз COVID-вакцины в страны с низким и средним уровнем дохода.

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Напомним, в среду, 24 февраля, в Украине сделали первую прививку от коронавирусной болезни COVID-19 препаратом CoviShield.

Ожидалось, что в феврале также поступит вакцина по программе COVAX, однако поставки перенесли. Возможно, в начале марта будет поставка в Украину вакцины компании Pfizer по механизму Глобальной инициативы.