В работе Instagram второй день подряд наблюдается глобальный сбой

В большинстве пользователи жалуются на работу программы или сайта

В работе социальной сети Instagram второй день подряд происходит сбой. У пользователей происходят проблемы с использованием программы соцсети. Об этом сообщает Downdetector .

Отмечается, что о проблемах в работе сервиса сообщают жители Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран.

При этом незначительные неполадки в работе соцсети обнаружили также в Украине, Беларуси, России и т. д.

В большинстве пользователи жалуются на работу программы или сайта, а также сообщают о проблеме с подключением к серверу.

Напомним, ранее мы писали, что масштабный сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp мог произойти из-за удаления записей DNS( система доменных имен), которые сообщают, как найти страницы соцсетей в Интернете. Эксперты допускают возможность взлома извне, хотя считают этот вариант маловероятным.