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В работе Instagram второй день подряд наблюдается глобальный сбой

Приложение Instagram ua.depositphotos.com

В большинстве пользователи жалуются на работу программы или сайта

В работе социальной сети Instagram второй день подряд происходит сбой. У пользователей происходят проблемы с использованием программы соцсети. Об этом сообщает Downdetector.

Отмечается, что о проблемах в работе сервиса сообщают жители Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран.

При этом незначительные неполадки в работе соцсети обнаружили также в Украине, Беларуси, России и т. д.

В большинстве пользователи жалуются на работу программы или сайта, а также сообщают о проблеме с подключением к серверу.

Новости по теме: Без Facebook, Instagram, WhatsApp и других: Причины и последствия глобального сбоя в работе соцсетей

Напомним, ранее мы писали, что масштабный сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp мог произойти из-за удаления записей DNS( система доменных имен), которые сообщают, как найти страницы соцсетей в Интернете. Эксперты допускают возможность взлома извне, хотя считают этот вариант маловероятным.

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