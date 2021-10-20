В работе Instagram снова произошел глобальный сбой

Больше всего на проблемы в работе сервиса жалуются пользователи США

В среду вечером, 20 октября, пользователи социальной сети Instagram начали жаловаться на проблемы с работой сервиса. Об этом говорится в данных "Downdetector".

В частности, пользователи соцсети жалуются на работу приложения, а также на проблемы с загрузкой фотографий и stories.

Кроме этого, у пользователей возникают проблемы с работой сайта соцсети.

Как отмечается, больше всего на проблемы в работе сервиса жалуются пользователи США. Однако небольшие проблемы с работой сети наблюдаются и в Мексике, Великобритании, Германии, Франции. Также о небольшом сбое в работе соцсети сообщают жители Украины.

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Напомним, ранее пользователи Instagram уже сообщали о сбой в работе вебсервиса. Наибольшие проблемы с доступом к фотоблогу имели пользователи Западной и восточной части США.