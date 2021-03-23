В пустыне в Аризоне образовались гигантские трещины. Видео

Трещины в Аризоне Фото из открытых источников

Они угрожают людям, имуществу, инфраструктуре и животноводству

В засушливой Аризоне образовались гигантские трещины в земле, которые создают опасность для крупного рогатого скота, диких животных и неосторожных людей. Об этом сообщает "Урядовий кур'єр".

Поскольку трещины имеют тенденцию развиваться перпендикулярно поверхностному дренажу, то могут захватывать сток и превращаться в огромные овраги.

Большинство земных трещин в Аризоне образуется в коридоре между Тусоном и Фениксом, и от Феникса на западе - вдоль межштатной автомагистрали 10.

Вот пример одной из этих гигантских трещин в Аризоне, которая образовалась на земле народа навахо. Длина трещины более 300 метров (900 футов), а местами ее глубина достигает 152 метров (500 футов).

Геологическая служба США не имеет реального ответа на это катастрофическое явление.

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