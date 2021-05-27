В пустыне Индии обнаружили крупнейшие в мире геоглифы
Это первые такие изображения, найденные на Индийском субконтиненте
В Индии, на территории пустыни Тар, независимые французские исследователи нашли крупнейшие из всех выявленных в мире геоглифы - гигантские рукописные рисунки и узоры, построенные или вырезанные в земле. Об этом сообщает Science Alert.
Согласно сообщению, Карло и Йоханн Отеймеры нашли новые геоглифы с помощью Google Earth во время виртуального обзора региона пустыни Тар, которая также известна как Великая индийская пустыня. Этот регион охватывает около 200 тыс. кв. км и растянулся по территории Индии и Пакистана.
В 2016 году более подробный обзор во время полевых исследований с использованием беспилотного летательного аппарата обнаружил, что некоторые участки были бороздами, выкопанными для насаждений деревьев, но также были найдены скопления загадочных линейных образований, на которых отсутствуют деревья.
Особенно "великолепные геометрические фигуры" идентифицировали вблизи села Бох: гигантская спираль и змеевидный рисунок, каждый из которых соединен скоплением извилистых линий.
Как отмечается, линии, которые составляют эти фигуры, - это врезанные в землю полосы, глубиной до 10 см и шириной от 20 до 50 см. Вблизи эти размеры могут казаться ничем не примечательными, но в общей картине - нет.
Крупнейший идентифицирован геоглиф, гигантская асимметричная спираль (названа Бох-1), сделана из одной петли, которая растянулась на 12 километров, на площади 724 м в длину и шириной 201 метр.
На юго-западе от этого изображения лежит змеевидный геоглиф (Бох-2), составленный 11-километровой линией, которая охватывает змеевидную фигуру, меньшую спираль и длинную последовательность линий, движущихся взад и вперед в стиле бустрофедон.
Также в регионе Бох можно найти другие небольшие геоглифы (в частности извилистые линии Бох-3), которые состоят из около 48 км все еще видимых сегодня линий. По оценкам исследователей, когда-то эти линии могли простираться примерно на 80 километров.
Что именно представляет этот проект и кто его создал, пока не до конца понятно, но исследователи предполагают, что образования не являются древними, а относительно недавними геоглифами, возрастом по меньшей мере 150 лет. Они также могут быть современниками индуистского памятного камня, найденного в этом районе.
Без окончательного знания о личности их создателей трудно догадаться о функции и значении этих гигантских геоглифов, но тем не менее у исследователей есть несколько идей. Речь идет о религиозных, астрономических и/или космологических значениях.
Напомним, ранее ученые из Великобритании и Колумбии нашли в тропических лесах Амазонки десятки тысяч изображений животных и людей периода Ледникового периода, простирающихся в Колумбии более чем на 10 км.