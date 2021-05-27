В пустыне Индии обнаружили крупнейшие в мире геоглифы

Это первые такие изображения, найденные на Индийском субконтиненте

В Индии, на территории пустыни Тар, независимые французские исследователи нашли крупнейшие из всех выявленных в мире геоглифы - гигантские рукописные рисунки и узоры, построенные или вырезанные в земле. Об этом сообщает Science Alert.

Согласно сообщению, Карло и Йоханн Отеймеры нашли новые геоглифы с помощью Google Earth во время виртуального обзора региона пустыни Тар, которая также известна как Великая индийская пустыня. Этот регион охватывает около 200 тыс. кв. км и растянулся по территории Индии и Пакистана.

В 2016 году более подробный обзор во время полевых исследований с использованием беспилотного летательного аппарата обнаружил, что некоторые участки были бороздами, выкопанными для насаждений деревьев, но также были найдены скопления загадочных линейных образований, на которых отсутствуют деревья.

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Особенно "великолепные геометрические фигуры" идентифицировали вблизи села Бох: гигантская спираль и змеевидный рисунок, каждый из которых соединен скоплением извилистых линий.

Как отмечается, линии, которые составляют эти фигуры, - это врезанные в землю полосы, глубиной до 10 см и шириной от 20 до 50 см. Вблизи эти размеры могут казаться ничем не примечательными, но в общей картине - нет.

Крупнейший идентифицирован геоглиф, гигантская асимметричная спираль (названа Бох-1), сделана из одной петли, которая растянулась на 12 километров, на площади 724 м в длину и шириной 201 метр.

На юго-западе от этого изображения лежит змеевидный геоглиф (Бох-2), составленный 11-километровой линией, которая охватывает змеевидную фигуру, меньшую спираль и длинную последовательность линий, движущихся взад и вперед в стиле бустрофедон.

Также в регионе Бох можно найти другие небольшие геоглифы (в частности извилистые линии Бох-3), которые состоят из около 48 км все еще видимых сегодня линий. По оценкам исследователей, когда-то эти линии могли простираться примерно на 80 километров.

Геоглифы в индийской пустыне Тар Science Alert

Что именно представляет этот проект и кто его создал, пока не до конца понятно, но исследователи предполагают, что образования не являются древними, а относительно недавними геоглифами, возрастом по меньшей мере 150 лет. Они также могут быть современниками индуистского памятного камня, найденного в этом районе.

Без окончательного знания о личности их создателей трудно догадаться о функции и значении этих гигантских геоглифов, но тем не менее у исследователей есть несколько идей. Речь идет о религиозных, астрономических и/или космологических значениях.

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Напомним, ранее ученые из Великобритании и Колумбии нашли в тропических лесах Амазонки десятки тысяч изображений животных и людей периода Ледникового периода, простирающихся в Колумбии более чем на 10 км.