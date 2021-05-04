В протестах в Колумбе погибли почти два десятка человек

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Участники протестов уже заявили о намерении продолжить акции протеста

В результате протестов против предложенной правительством Колумбии налоговой реформы погибли уже 19 человек, еще 840 получили ранения. Об этом сообщает The City Paper Bogota.

По данным Минобороны страны, среди раненых - 540 полицейских и 304 гражданских.

В понедельник к протестующим присоединились водители грузовиков, которые блокировали дороги и жгли шины, чтобы помешать перевозке товаров первой необходимости.

Также сообщается, что во время протестов, которые продолжаются не только в столице Боготе, уже был нанесен вред 84 банкам, более 200 магазинам, а также национальным монументам и правительственным зданиям.

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Ранее сообщалось, что во время акции протеста против карантинных ограничений в Вене полицейские задержали 15 правонарушителей и составили 649 актов о правонарушениях.