В причастности к убийству президента Гаити подозревают бывшую судью Верховного суда

Президент Гаити Жовенель Моиз Фото из открытых источников

Сейчас место пребывания подозреваемой неизвестно

Правоохранители подозревают в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза бывшую судью Верховного суда Венделлу Кок-Телот. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, полиция располагает информацией, что женщина встречалась с колумбийскими наемниками, обвиняемыми в убийстве президента.

В феврале Венделла Кок-Телот вместе с двумя другими судьями была отстранена от должности после того, как Моиз заявил, что против него планируется переворот.

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Как отмечается, ранее на этой неделе полиция выдала ордер на арест бывшей судьи, а также провела обыск в основном доме Кок-Телот и других загородных домах. Однако сейчас место пребывания подозреваемой неизвестно.

Напомним, в ночь на 7 июля группа вооруженных мужчин ворвалась в дом президента Гаити и открыла огонь по лидеру страны и его семье. Тот скончался от огнестрельного ранения.

Также стало известно о тяжелом ранении жены Жовенеля Моиза. Более того, некоторые СМИ распространили новость о том, что первая леди погибла однако впоследствии оказалось, что врачам удалось вернуть ее к жизни. Сейчас ее состояние стабильное, она находится в больнице во Флориде (США).

Позже временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил, что перед смертью президента страны Жовенеля Моиза подвергли пытке. Он также пообещал привлечь к ответственности всех виновных в убийстве.