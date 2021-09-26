В посольстве Германии Россия ввела должность специалиста по дезинформации, – Welt

WELT AM SONNTAG

РФ подчеркнула, что указанное лицо было надлежащим образом аккредитовано

В год парламентских выборов в Германии Россия пополнила штат своего посольства в Берлине работником спецслужб, который специализируется на отстаивании российских иностранных интересов и дезинформации. Об этом сообщил WELT AM SONNTAG.

Как отмечается, немецкое издание провело свое исследование, которое показало, что "Москва направила в Германии специалиста по деликатных операций".

А в диппредставительстве РФ на запрос ответили, что указанное лицо было надлежащим образом аккредитовано, и назвали информацию журналистов "дикой смесью спекуляций и фантазий".

Напомним, что ранее российские хакеры совершили кибератаку на компанию New Cooperative в Соединенных Штатах Америки, которая поставляет зерно и мясо.

Группировка BlackMatter заявила, что зашифровала данные компании и похитила один терабайт файлов, включая счета на оплату, документы об исследованиях и разработках и исходный код технологии картографирования почвы.

Кроме этого, руководитель интернет-издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России под видом беженцев из Беларуси внедряет в Украину своих агентов.

Также отмечается, что в Украине на сегодня большое количество шпионов ФСБ.