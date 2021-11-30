В Польше задержали двух украинцев, за помощь нелегалам пересечь границу
За минувшие сутки выдано 33 решения о принудительном выезде из страны
В Польше задержали двух граждан Украины за содействие пересечения границы нелегальным мигрантам. Об этом сообщил RMF 24.
Как отмечается, за минувшие сутки польско-белорусскую границу пытались пересечь 134 человека, было выдано 33 решения о принудительном выезде с территории Польши.
По словам пограничников, агрессивные группы иностранцев прорывали границу на участках пограничных застав в Мельнике и Шудзялове.
В общем, с начала года зафиксировано почти 40 тысяч попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Больше всего, более 17 тысяч были зафиксированы в октябре.
Напомним, что ранее нелегальные мигранты из Беларуси за ночь 206 раз пытались прорваться к Польше.
Так, группа из более 100 иностранцев штурмовала польско-белорусскую границу на отрезке границы, охраняемый пограничной заставой в Беловеже.
А позже, при поддержке белорусских служб группа из 33 мигрантов из Беларуси снова пыталась прорваться в Польшу.
В частности во время попытки нелегального пересечения мигрантами границы в Мельнике белорусские силовики максимально им способствовали: бросали камнями в польских пограничников и военных, ослепляли их лазерами и фонарями.