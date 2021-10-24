В Польше за перевозку нелегальных мигрантов задержали украинца

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В результате побега от полиции произошло ДТП

В польском Подляшье задержали гражданина Украины за перевозку в автобусе 12 предполагаемых нелегалов. Об этом сообщило "Польское радио".

По словам представителя местной полиции Томаша Крупа, происшествие произошло в субботу, 23 октября. На дороге правоохранители пытались остановить автобус Renault для осмотра, но водитель начал убегать. А помогал ему в этом автомобиль Nissan, который блокировал полицейские автомобили.

"Водитель Nissan выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Honda. В то же время водитель Renault повернул на грунтовую дорогу и скрылся, оставив автобус с 12 пассажирами. В результате ДТП пострадал водитель Honda", - отметили правоохранители.

А беглеца задержали в трех километрах от места аварии. Кроме этого, водитель автомобиля Nissan также был задержан. Они оба оказались гражданами Украины.

При этом, автобус Renault в аварию не попал, однако трех его пассажиров - двух женщин и ребенка пришлось госпитализировать из-за состояния здоровья.

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Как сообщалось ранее, в Польше перевернулся микроавтобус, в котором нелегальные мигранты путешествовали к западной границе страны.

Также четырех травмированных в результате аварии было госпитализировано с травмами головы, ног и груди.