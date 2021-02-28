В Польше во время ДТП погибли двое граждан Украины

ДТП с участием украинцев Фото полиция Люблина

Причина ДТП пока не известна

В Люблине произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого погибли двое граждан Украины. Об этом сообщает TVP3.

Согласно сообщению, инцидент случился поздно вечером в субботу, 27 февраля, на улице Надбыстжицкая, что на юге города.

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Как отмечается, автомобиль Volkswagen Passat по неизвестной причине вылетел с дороги и ударился боком в дерево. От сильного удара 24-летний водитель и 22-летний пассажир погибли на месте.

По информации местной полиции, двое граждан Украины проживали в Люблине. Других подробностей о погибших не сообщаются.

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Напомним, недавно на станции Гродзиско Дольне в Подкарпатском воеводстве Польши столкнулись локомотив и поезд "Интерсити", в результате чего пострадало пять человек.