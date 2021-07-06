В Польше вертолет упал в озеро, пострадали трое украинцев

Фото из открытых источников

Тяжелее всего раненую женщину с повреждением позвоночника доставили в больницу

Трое людей вытащили из воды после того, как во вторник утром частный вертолет упал в озеро в Варминско-Мазурском воеводстве Польши. Об этом сообщает RMF24.

Вертолет упал до озера Талты. Информацию об аварии спасатели получили в 09:26.

По сообщениям очевидцев, вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока окончательно не упал в воду. Машина полностью затонула.

Три человека оказались в воде. Туристы, проезжавшие мимо на моторной лодке, подобрали пострадавших. Затем пассажиров вертолета доставили в больницу.

Сообщается, что на борту вертолета находились граждане Украины, проживающие в Польше. Труднее всего раненую женщину с повреждением позвоночника доставили в больницу в Гижицким. Ее 17 - летняя дочь - также с поврежденным позвоночником - вертолетом польской медицинской авиационной спасательной службы была доставлена в Ольштын. Пилота доставили в больницу в Гижицко для наблюдения.

Обломки вертолета на глубине 13 метров уже осмотрели пожарные. Других людей на борту не было.

Обнаружена также утечка топлива в озеро. Как добавил Рафал Мельник из Ольштынской пожарной части, утечка не опасна, поскольку топливо испаряется.

Ранее сообщалось, что в Польше в результате ДТП пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний.