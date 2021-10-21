В Польше утвердили третью дозу вакцины против коронавируса

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Прививки будут проводить тем, кому исполнилось 18 лет

В Польше в течение нескольких следующих недель начнется вакцинация третьей дозой вакцины против коронавируса всех желающих, которым исполнилось 18 лет. Об этом говорилось в Facebook премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Совместно с главой Минздрава Адамом Недзельским мы решили, что прививки (против коронавируса, - ред.) можно будет начать в течение нескольких недель. Очередные дозы смогут принять лица старше 18 лет, две дозы вакцины занимает не менее шести месяцев назад", - отметил он.

Кроме этого, премьер-министр добавил, что во время встречи членов правительства Польши с представителями медицинского совета при Совете министров РП была обсуждена также необходимость ускорения процесса вакцинации в стране и обязательной прививки медицинского персонала.

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Как сообщалось ранее, в Украине не планируют массово прививать граждан третьей дозой вакцины против COVID-19, однако, Министерство Здравоохранения рассмотрит возможность прививки бустерной дозой представителей из групп риска, при условии проверенных данных о ее эффективности.

Однако, в Италии начали вводить третью дозу вакцины против коронавируса лицам из группы наибольшего риска. К ней относят людей с ослабленной иммунной системой и тех, кому делали трансплантацию.