В Польше упал вертолет, есть погибшие и раненые

Фото из открытых источников

Вертолет упал примерно в 100-200 метрах от дороги в лесной местности, что затрудняет доступ к пострадавшим

Ночью на юге Польши разбился вертолет, в результате чего два человека погибли и еще два получили ранения. Об этом пишет Wirtualna Polska со ссылкой на дежурного государственной пожарной службы города Пщина Силезского воеводства РП.

По словам дежурного, на борту частного вертолета типа Bell 429 было четыре человека. Во время падения погибли два человека, которые находились впереди.

Отмечается, что мужчина и женщины, которые сидели сзади сумели выбраться после падения вертолета самостоятельно. Их состояние оценивается как тяжелое, но жизни не угрожает опасность.

Согласно информации, вертолет упал примерно в 100-200 метров от дороги в лесной местности, что затрудняет доступ к пострадавшим.

В то же время в той местности наблюдается густой туман, что также затрудняет работу спасателей.

Сейчас польская государственная комиссия по расследованию авиакатастроф начала расследование относительно причины падения вертолета.

Новости по теме: В США самолет упал на жилой дом, трое человек погибли

Напомним, ранее в Нигерии потерпел крушение военный самолет, на борту которого находились люди. На борту находились 6 человек, которые все погибли. Известно, что пилот отвел самолет от жилых кварталов, а воздушное судно упало в поле и полностью сгорело.